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BBC

إعلام عبري: نتنياهو سيقيم مجلسًا مصغرًا كبديل لحكومة الحرب

11:24 ص الإثنين 17 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

ٌقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصًا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.

وأبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الانضمام إليها، وذلك حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق اليوم.

وكان بن جفير قد أعرب مرارًا عن رغبته الانضمام إلى الحكومة الطوارئ الإسرائيلية التي أنشأها نتنياهو مطلع الحرب أكتوبر الماضي.

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