تايوان تشكر أمريكا والمجتمع الدولي بسبب تقديم الدعم وسط تصاعد التوترات مع الصين

تايبيه - (د ب أ)

أعرب رئيس تايوان، لاي تشينج-تي اليوم الأحد عن امتنانه للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي، لتقديم الدعم، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، داعيا الصين إلى تحمل المسؤولية المهمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي بشكل مشترك.

وقال لاي للصحفيين ، في جنوب تايوان في حدث، أقامه الحزب "التقدمي الديمقراطي" الموالي للاستقلال "إنني ممتن بشكل كبير للرئيس الأمريكي، بايدن والحكومة الأمريكية والكونجرس ودول أخرى، بمختلف أنحاء العالم، بسبب دعمهم الراسخ للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأضاف "أي دولة تثير اضطرابا في مضيق تايوان وتضر بالاستقرار الإقليمي، لن يقبلها المجتمع الدولي".

جاءت تصريحات لاي بعد يوم فقط من إعلان واشنطن أنها "قلقة للغاية" بسبب التدريبات العسكرية الصينية في مضيق تايوان وحول تايوان، التي تم إجراؤها، بعد أيام من تنصيب لاي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اتهمت الصين أمس السبت بارتكاب "استفزازات عسكرية" لتنظيمها مناورات عسكرية موسعة حول تايوان في أعقاب تنصيب الرئيس لاي تشينج تي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 111 طائرة صينية وعشرات السفن البحرية حاصرت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي خلال اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية".

وأضاف في بيان أمس السبت: "نحث بكين بقوة على ضبط النفس. إن استخدام الانتقال الطبيعي والروتيني والديمقراطي كذريعة للاستفزازات العسكرية يخاطر بالتصعيد ويقوض المعايير القائمة منذ عقود والتي حافظت على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان لعقود".

وأبدت بكين استياءها من الحكومة الجديدة في تايبيه متهمة "لاي" بالسعي للاستقلال وزعزعة استقرار المنطقة.

وكانت التدريبات الصينية هي الأكبر حول تايوان خلال عام.