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بايدن: العيد يأتي في وقت يعاني فيه الأبرياء بغزة ويلات الحرب

10:49 م الأحد 16 يونيو 2024

غزة

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى، اليوم الأحد، إن العيد يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب.
وأشار بايدن، إلى أن عددا كبيرا جدا من الأبرياء الفلسطينيين استشهدوا بينهم آلاف الأطفال وفرت عائلات من منازلها ودمرت مجتمعاتهم.
وأوضح بايدن، أنه يرى بشكل راسخ أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل لحماس هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف والحرب، مؤكدا على التزامه بمعالجة آفة "الإسلاموفوبيا" في أمريكا، لافتا إلى أن إدارته تعمل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة التمييز وكراهية الإسلام.

جو بايدن حرب غزة طوفان الأقصى
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