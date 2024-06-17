طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني

طهران - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصفته بأنه "بيان عبثي ولا قيمة له ويحتوي على ادعاءات مناقضة للواقع"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الايرانية، اليوم الاثنين.

وأصدرت الخارجية الإيرانية مساء أمس الاحد، بيانا أدانت فيه بيان الدول الأوروبية الثلاث، وأضافت: "كما أُعلِن مرارا وتكرارا، فإن البرنامج النووي الإيراني كان على الدوام سلميا تماما بطبيعته، ولا مكان للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية".

كما جاء في البيان أن "المفارقة المريرة في الأمر هي أن الدول التي لها توجه سياسي وغير بناء وهي نفسها المسؤولة والمؤسسة للوضع الموجود للاتفاق النووي، تتهم إيران بإفراغ الاتفاق النووي من محتواه".

وأضافت وزارة الخارجية في البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بمواصلة التفاعل البناء والتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وواجباتها، وستنفذ وتتابع خططها ومشاريعها النووية السلمية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة".

وشدد البيان على أن "الأنشطة النووية السلمية التي تقوم بها إيران ليست رد فعل، بل ستستمر استنادا إلى البرنامج الوطني للتطوير النووي وفي إطار الحقوق والالتزامات الدولية، وأن تكهنات الغربيين الخاطئة في هذا الصدد سوف لن تفلح مثل أخطائهم الأخرى".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما على استعداد للتفاعل والحوار البناء، وتعتقد أن حسن النية، وتجنب الإجراءات المسيسة الفاشلة والعقيمة السابقة، إلى جانب إظهار الجدية والنهج العملي، أمر ضروري لمعالجة قضايا ومواضيع جميع الأطراف".