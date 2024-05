فيديو| المقاومة لعائلات الأسرى الإسرائيليين: هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم

وكالات

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مصورا بعنوان "إلى عائلات الأسرى في غزة.. هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو".

وأعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 بمحيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا.

كما قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا ببندقية الغول القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا.

تسديدة مهمة إلى الداخل الصهيوني بالفكرة والتوقيت :

القسّام يُدير المعركة إعلامياً باقتدار وينشر :

جيشكم بأوامر من نتنياهو أهان كرامتهم أحياء وأموات

צבאכם לפי פקודות מנתניהו חילל את כבודם בחיים ובמוות

Your own army, under orders from Netanyahu, insulted your captives' dignity;… pic.twitter.com/iN0gncL2ym