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فيديو| المقاومة لعائلات الأسرى الإسرائيليين: هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم

06:00 م السبت 25 مايو 2024

كتائب القسام

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وكالات

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مصورا بعنوان "إلى عائلات الأسرى في غزة.. هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو".

وأعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 بمحيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا.

كما قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا ببندقية الغول القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا.

كتائب القسام حماس الأسرى في غزة مخيم جباليا طوفان الأقصى
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