فيديو| المقاومة لعائلات الأسرى الإسرائيليين: هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم

وكالات

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مصورا بعنوان "إلى عائلات الأسرى في غزة.. هذا ما يفعله جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو".

وأعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 بمحيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا.

كما قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا ببندقية الغول القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا.