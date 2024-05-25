إعلام عبري: مباحثات باريس نجحت في تحريك مفاوضات التبادل

كتب- محمود عبدالرحمن:

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر، إن المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل. وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أنه "لا نريد أن تصل المفاوضات لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى".

كان موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس. وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات المحتجزين. ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين.وأكد أنه تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين.