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BBC

واشنطن تدعو روسيا والصين لعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية

01:39 م الخميس 02 مايو 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

دعا بول دين مسؤول الحد من انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الصين وروسيا إلى إصدار إعلانات مماثلة لتلك الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى بأن البشر فقط، وليس الذكاء الاصطناعي، هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية، حسبما ذكرت "يورونيوز" عربية.

وأكد دين أن واشنطن قدمت "التزاما واضحا وقويا" بأن البشر لديهم السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن فرنسا وبريطانيا فعلتا الأمر نفسه.

وأكد أن بلاده سترحب ببيان مماثل من الصين وروسيا، مضيفًا: نعتقد أن هذا معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول ونعتقد أنه أمر سيكون موضع ترحيب كبير في سياق الدول الخمس الدائمة العضوية" في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وزارة الخارجية الأمريكية عدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي الأسلحة النووية روسيا الصين
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