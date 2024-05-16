بعد هجوم روسي واسع.. زيلينسكي: الوضع مستقر حول خاركيف

موسكو - (د ب أ)

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في خاركيف بأنه مستقر، خلال زيارة للمنطقة التي تعرضت لهجوم متجدد من روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام اليوم الخميس إن "الوضع، اعتبارا من اليوم، أصبح تحت السيطرة بشكل عام في منطقة خاركيف ومقاتلونا يُلحقون خسائر ملحوظة بقوات الاحتلال".

وأضاف زيلينسكي إنه سيتم نشر تعزيزات في منطقة خاركيف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقريرها الأخير عن تطورات الأوضاع، إنه قد تم إحراز نجاحات في إبطاء الهجوم الروسي الواسع الذي يتواصل منذ ما يقرب من أسبوع.

وأضاف التقرير أنه "جرى إحباط خطط العدو للتوغل إلى أقصى عمق ممكن في منطقة فوفشانسك الحضرية وتثبيت وجوده هناك".

ويدور القتال في الجزء الشمالي من المدينة، التي لا تبعد سوى خمسة كيلومترات فقط من الحدود مع روسيا وأعلنت هيئة الأركان العامة أيضا أن الوضع تحت السيطرة.