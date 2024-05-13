صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 35 ألفًا و91 شهيدًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 35 ألفًا و91 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 78 ألفًا و827 شخصًا وسط تردي الأوضاع الصحية في غالبية أنحاء القطاع وتوقف عدد من المستشفيات بسبب استهداف قوات الاحتلال المستمر لها إضافة إلى انقطاع الكهرباء في البعض الآخر بسبب رفض قوات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر ارتقى على إثرها 57 شهيدًا وأُصيب 82 آخرون.

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