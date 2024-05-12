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BBC

هجوم بمسيرة أوكرانية يؤدي لاندلاع حريق في مصفاة نفط

12:45 م الأحد 12 مايو 2024

مسيرات أوكرانية

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موسكو - (د ب أ)

قال حاكم منطقة فولجوجراد الروسية، أندريه بوتشاروف، اليوم الأحد، إن حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا جراء هجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف بوتشاروف، عبر تطبيق تليجرام، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت للهجوم الذي تم شنه على منطقة فولجوجراد خلال الليل.

وقال بوتشاروف إن الطائرة المسيرة انفجرت وتسببت في اندلاع حريق في موقع مصفاة النفط، والذي تم إخماده لاحقا.

وأضاف بوتشاروف أنه لم تقع إصابات.

وتشن موسكو حربا شاملة ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين. ومن جانبهم، يستهدف الأوكرانيون بشكل متكرر مصافي النفط على عمق مئات الكيلومترات داخل البلاد، من أجل تعطيل البنية التحتية الروسية وخفض عائداتها من الحرب.

مسيرة أوكرانية موسكو مصفاة نفط روسيا
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