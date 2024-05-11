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BBC

البث الإسرائيلية: تقديرات بأن "العدل الدولية" ستأمر بوقف إطلاق النار

09:16 م السبت 11 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن التقديرات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بسبب تصعيدها الذي يستهدف رفح في قطاع غزة.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت، إن جنوب إفريقيا طالبت محكمة العدل الدولية بأن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل، بسبب هجماتها على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.

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