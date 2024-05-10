بسبب شراء طائرات حربية.. إعلام عبري: خلاف بين جالانت وسموتريش

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن خلاف تصاعد بين وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت ووزير المالية بتسئيل سموتريش بسبب شراء طائرات حربية.

ونقلت الصحيفة عن جالانت قوله، إن تصور بأنه من الممكن توفير المزيد من الأمن بأموال أقل هو "تصور خاطئ يحتاج إلى التغيير".

وطالب جالانت بشراء طائرات من طراز F-35 وF15، مشيرا إلى أن التأخر في عملية الشراء سيأخر استلام الطائرات وسيرفع السعر بالنسبة الكيان".

وردا على ذلك قال سموتريش، إنه "يجب على إسرائيل أن تخصص المزيد من الأموال للأمن، ولكن ليس لحرب فاشلة".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حي الزيتون بمدينة غزة، صباح اليوم الجمعة.

وكشف جيش الاحتلال، عن أسماء القتلى وهما إيتاي ليفني، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من رمات هشارون، ويوسف داسا، 19 عامًا، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، من كريات بياليك وإرمياس مكورياو، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من بئر السبع ودانيال ليفي، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من كريات موتسكين.