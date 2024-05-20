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مسؤول سابق يكشف عن المتهم الأول في سقوط طائرة الرئيس الإيراني

07:30 م الإثنين 20 مايو 2024

وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف

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وكالات
حمّل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن مأساة تحطم مروحية رئيسي من خلال منعها بيع الطائرات وقطع غيارها لإيران.

وقال "ظريف"، في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إن أحد الجناة الرئيسيين في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي حظرت بيع الطائرات وقطع غيارها إلى إيران على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية، ولم تسمح لإيران باستخدام منشآتها للطيران الجيد".

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان حتفهما أمس الأحد في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

خارجية إيران طائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي جواد ظريف
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