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BBC

وزير المالية الإسرائيلي يرفض تحويل 170 مليون شيكل من أموال السلطة

11:48 ص الجمعة 10 مايو 2024

بتسلئيل سموتريتش

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قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يرفض تحويل 170 مليون شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، محذرة من أن حجب أموال الضرائب قد يغذي التوترات مع واشنطن التي تخشى انهيار السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة أن سموتريتش يعتقد أن السلطة الفلسطينية تعمل ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ويجب ألا تحصل على أي مساعدة.

ونقلت القناة عن مصدر فلسطيني قوله إن إسرائيل تعمل مجددا على تقوية حركة حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية.


بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي فلسطين
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