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فصائل عراقية تُعلن قصفها هدفا حيويا جنوب إيلات

05:01 ص الأحد 19 مايو 2024

فصائل عراقية_أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت فصائل عراقية، قبل قليل، قصفها لهدفا حيويا في جنوب إيلات بإسرائيل، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أمس السبت، قتل قياديا في حركة الجهاد الإسلامي، قيل إنه كان مسؤولا عن اللوجستيات في رفح للجماعة المتحالفة مع حركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وقال البيان إن الهجوم، وهو جزء من غارات جوية، وقع شرق رفح، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في المدينة الواقعة في جنوب القطاع وأيضا في وسط وشمال قطاع غزة.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في الغارات الجوية، دمرت القوات الإسرائيلية أيضا مستودعات أسلحة ومواقع صواريخ تابعة للإسلاميين.

ويدور قتال عنيف منذ أيام في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

وقتل جنود إسرائيليون عدة مسلحين في اشتباكات مسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما زعم الجيش صباح السبت، كما دمروا عدة فتحات أنفاق وموقعا للصواريخ.

ووفقا للتقارير الفلسطينية، أودت الهجمات الإسرائيلية في جباليا بحياة العديد من الضحايا المدنيين.

واستشهد 15 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما أطلقت دبابات إسرائيلية النار على مدخل ملجأ، حسبما كتبت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" السبت، ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

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