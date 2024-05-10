إعلان

BBC

حماس: الاعتداء على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم

11:50 ص الجمعة 10 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "الاعتداء الممنهج على أسرانا لن يوهن عزائمهم، والمقاومة على عهدها بتحريرهم وكسر قيودهم".

وأضافت في بيان لها، أن "تصعيد إدارة السجون الإسرائيلية سياساتها العدوانية بحق أسرانا سيكون صاعقا لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية، وإن المقاومة ستبقى على عهدها بتحقيق حريتهم القريبة".

ولفتت إلى أن شهادات تنكيل وتعذيب الأسرى تدلل على أن الاحتلال يتبنى سياسة اعتداءات ممنهجة ضدهم بدافع العقاب والانتقام.
ودعت جماهير الشعب وفصائله وشبابه إلى تصعيد حراكهم الثوري والمقاوم نصرة للأسرى في كافة الميادين وبشتى السبل.


جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس السجون الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لليوم الرابع".. جيش الاحتلال يواصل السيطرة على معبر رفح

إعلان

إعلان

التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو
مصر تدعو حماس وإسرائيل لإبداء "مرونة" من أجل التوصل إلى هدنة