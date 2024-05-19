ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ملف غزة

مصراوي:

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، القضية الفلسطينية وملف غزة وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضافت "واس" في نبأ عاجل لها اليوم الأحد، أنه خلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها".

وأشارت إلى أنه تم استعراض ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.