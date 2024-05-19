إعلان

BBC

ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ملف غزة

06:35 ص الأحد 19 مايو 2024

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي:

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، القضية الفلسطينية وملف غزة وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضافت "واس" في نبأ عاجل لها اليوم الأحد، أنه خلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها".

وأشارت إلى أنه تم استعراض ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستشار الأمن القومي الأمريكي ملف غزة فلسطين مظاهرة لإحياء ذكرى نكبة فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ممنوع دخول السناجل".. تعرف على شروط حفل كاظم الساهر في مصر
مساران متبقيان.. كيف سينتهي صراع "أبو تريكة" وآخرين مع قوائم الإرهاب؟