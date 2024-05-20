ألمانيا: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية

مصراوي

قالت الخارجية الألمانية إن برلين تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها كأي محكمة دولية أخرى، وذلك بعدما طلب المدعي العام فيها كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وقادة في حركة حماس.

لكن الوزارة قالت في بيان إن الطلب المتزامن لإصدار أوامر اعتقال لقادة حماس ومسؤولين إسرائيليين أوجد ما سمته "انطباعا زائفا بالمساواة".

وفيما سبق أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، سيطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وزعيم حماس يحيى السنوار.

وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية قائد المكتب السياسي.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة. ويضع القرار نتنياهو في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا.