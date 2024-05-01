خارطة طريق من 4 مراحل.. "سكاي نيوز" تكشف عن "ورقة عربية" لإقامة دولة فلسطينية

وكالات

كشفت سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، عن "الورقة العربية" التي تصيغها المجموعة السداسية العربية، لحل الأزمة في غزة، وتتضمن الخارطة 4 مراحل تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول، لم يكشف عن هويته لـ"سكاي نيوز" عربية، إن المرحلة الأولى تشمل إعادة حكم السلطة الفلسطينية في غزة ومنح الحكومة الفلسطينية إمكانية العمل وفرض القانون والنظام وإعادة إعمار القطاع.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن المرحلة الثانية تتضمن دمج مناطق "أ" التي تسيطر عليها السلطة مع مناطق "ب" التي تخضع للسلطة إداريًا ولإسرائيل أمنيًا، ووضع خطة لإصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية بما فيها إعادة هيكلة أجهزة الأمن.

وتتضمن المرحلة الثالثة من خارطة الطريق العربية، إطلاق مفاوضات قضايا الوضع النهائي كالقدس والحدود واللاجئين والمياه، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة يتم الإعلان عن استقلال فلسطين وبعدها التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"سكاي نيوز" عربية، أن المطروح هو الوصول لاتفاق يعطي الفلسطينيين ما هو أكثر من اتفاق أوسلو وأقل من الدولة الفلسطينية قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.

وأشار إلى أن السعودية طلبت من وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى الرياض، ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، لكنه لم يعط إجابة على الورقة العربية وأبدى اعتراضًا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.