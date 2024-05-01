خلال زيارته لإسرائيل.. بلينكن يلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين

(مصراوي)

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بعائلات الأسرى الإسرائيليين خلال تظاهراتهم في تل أبيب للمطالبة بعودة ذويهم.

واجتمع بلينكن، بعائلات الأسرى المحتجزين على انفراد، خلال زيارته لإسرائيل والتي تأتي عقب انتهائه من زيارته للسعودية.

وخلال لقائه بهم، أكد بلينكن لعائلات المحتجزين، أن الإفراج عن ذويهم يكمن بداخل كافة الجهود الأمريكية لحل الأزمة.

وطالبت عائلات الأسرى، رئيس الحكومة الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وحكومته بوضع مسألة عودة ذويهم على رأس أولوياتهم.

ووصف بلينكن، المقترح المطروح على حركة حماس بـ "القوي"، مطالبًا إياها بقبول بنود الهدنة من أجل عودة الأسرى المحتجزين.

وشدد بلينكن، على سعي واشنطن الجاد من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار يسمح بتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى.

وطالب بلينكن، بزيادة المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود تقدم ملحوظ تلك المسألة.