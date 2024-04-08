ألمانيا تنفي بشكل قاطع اتهامات التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة

لاهاي (د ب أ)

نفت ألمانيا بشكل قاطع وشامل الاتهامات التي وجهتها لها نيكاراجوا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في حرب غزة.

وعقب جلسة الاستماع الأولى بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، قالت مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، تانيا فون أوسلار-جلايشن، للصحفيين في لاهاي اليوم الاثنين:" ألمانيا لا تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، لا بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكان الممثلون القانونيون لنيكاراجوا أمام المحكمة في لاهاي أوضحوا أن ألمانيا تتيح حدوث إبادة جماعية وتنتهك القانون الدولي من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

في المقابل، قالت الممثلة القانونية لألمانيا إن ألمانيا ملتزمة بالقانون الدولي ووصفت سردية نيكاراجوا بأنها "أحادية الجانب". ومن المنتظر أن توضح ألمانيا موقفها للقضاة الـ 16 أعضاء أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا في هذه الدعوى في غضون نحو أسبوعين.

وبدورها، كانت إسرائيل نفت بشكل قاطع أي انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، مستندة إلى ما تعتبره حقها في الدفاع عن النفس بعد الهجوم الذي شنته عليها حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وتسعى نيكاراجوا مبدئيا عبر استصدار قرار عاجل من المحكمة إلى إجبار ألمانيا على وقف توريد أسلحة لإسرائيل، علاوة على استصدار أمر من قضاة المحكمة يقضي باستئناف ألمانيا دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وتقول نيكاراجوا إنه من خلال تقديم "الدعم السياسي والمالي والعسكري" لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا، فإن ألمانيا تتيح حدوث إبادة جماعية ولا تفي بالتزامها بمنعها.