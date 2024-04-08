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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

01:37 م الإثنين 08 أبريل 2024

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رام الله - (د ب أ)

قتلت شابة فلسطينية، اليوم الإثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز تياسير العسكري شرق طوباس بالضفة الغربية .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنها "تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابة، (لم تعرف هويتها بعد) برصاص الاحتلال قرب طوباس".

وأوضحت مصادر محلية أن "الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة".

رام الله الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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