عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة



-(أش أ):

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين, فجر اليوم الإثنين, في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة, في اليوم الـ185 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره السابع.



وأفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 7 أشخاص على الأقل, واصابة آخرين, في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة رفح الفلسطينية ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة, طالت منازل ومنشآت وأراض زراعية.

واستهدفت غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي منطقة البراهمة في مدينة رفح جنوب القطاع, بينما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى "الكويتي" ومناطق شمال شرقي المدينة.

كما شن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. كان عدد من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون, مساء الأحد, بعد استهداف الاحتلال لمناطق مختلفة في مخيم النصيرات وفي رفح في قطاع غزة, حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 اشخاص وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع, استشهد شاب على الأقل, وأصيب عدد آخر, بعد قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مجموعة من المدنيين في بلدة النصر شمالي رفح.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 33.175 شهيدا, غالبيتهم من النساء والأطفال, وارتفاع حصيلة المصابين إلى نحو 75.886 مصابا, فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.