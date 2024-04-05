بايدن يحذر نتنياهو من تغير العلاقات إذا لم يقبل وقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار فستتغير العلاقات بشكل كبير.

وأضاف المسؤولون أن بايدن طلب من نتنياهو أن يوافق على وقف إطلاق النار وأن يوسع صلاحيات وفد التفاوض.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن بايدن أكد لنتنياهو أن واشنطن قد تجعل المساعدات لإسرائيل مشروطة بسلوكها في الحرب.

وحسب NBC عن مسؤولين، فإن مقتل عمال الإغاثة ومناشدة عقيلة بايدن بوقف الحرب وتحرك الجالية المسلمة قادت لتحول بموقف بايدن.

كما أكد المسؤولون أن بايدن أخبر مدعوين في اجتماع للمسلمين الأمريكيين أن عقيلته تدعوه يوميا لوقف الحرب في غزة.