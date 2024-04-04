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BBC

الخارجية الإسرائيلية تنفي تقارير عن إغلاق السفارات وسط تهديدات إيران بالانتقام

08:48 م الخميس 04 أبريل 2024

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين

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تل أبيب (د ب أ)

نفت وزارة خارجية الاحتلال تقارير وسائل إعلام عبرية حول اعتزام إسرائيل إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم وسط تهديدات من إيران بالرد على غارة وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع على مبنى ملحق بسفارتها في دمشق وتحمل إسرائيل المسؤولية عنها.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله، إنه لم يتم إخلاء أي سفارات ولا توجد خطط لإخلاء السفارات في الوقت الحالي.

كما نفى دبلوماسي إسرائيلي مقيم في الخارج هذه التقارير.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "لست على علم بأي خطط لإخلاء السفارات".

وزارة خارجية الاحتلال تل أبيب إيران

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