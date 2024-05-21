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بلينكن: نقف مع إسرائيل لضمان ألا تتكرر أحداث 7 أكتوبر

06:10 م الثلاثاء 21 مايو 2024

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تقف مع إسرائيل لضمان ألا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنا نعمل كل ما بوسعنا لوقف المعاناة الإنسانية في غزة ومنع توسع نطاق الصراع، موضحا أن هناك حاجة إلى قيادة الولايات المتحدة لمعالجة الأزمات الإنسانية في غزة وأماكن أخرى في العالم.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنت اليوم الثلاثاء، تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة؛ بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وأشارت الأونروا إلى أن 7 مراكز صحية من أصل 24 تابعة للوكالة تعمل بغزة لم تتلق أي إمدادات طبية منذ 10 أيام بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

ويشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على شاحنات المساعدات أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وقام البعض بمهاجمة سائقي الشاحنات وإصابتهم وإخراج وإتلاف الأغذية الموجودة.

كما قاموا بتمزيق أكياس الإغاثات الإنسانية ورميها بعيدًا.

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد نظام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء هجمات المستوطنين المتكررة على الشاحنات المتجهة إلى غزة.

أنتوني بلينكن الأونروا واشنطن الاحتلال الإسرائيلي
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