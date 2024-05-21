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BBC

موكب جنازة الرئيس الإيراني ومرافقيه يتجه إلى مدينة قُم الشمالية

03:07 م الثلاثاء 21 مايو 2024

ابراهيم رئيسي

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بي بي سي

يتم الآن نقل نعوش الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما الذين لقوا مصرعهم في حادث المروحية من مدينة تبريز شمال غرب البلاد إلى مدينة قُم الشمالية، والتي تعتبر ثاني أقدس مدينة في إيران بعد مشهد.

ومن المقرر أن يبدأ موكب آخر في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت جرينتش)، ويمر عبر موقعين مقدسين في المدينة - مسجد "جامكاران" وضريح "فاطمة معصومة".

وكانت مدينة قُم أيضاً المكان الذي درس فيه الرئيس الإيراني الراحل الفقه الإسلامي.

سيتم بعد ذلك نقل الجثامين إلى العاصمة طهران، حيث ستقام مراسم في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم في مسجد "المصلى الكبير" في طهران.

وكما ذكرنا سابقاً، من المتوقع أن يؤم المرشد الأعلى خامنئي صلاة الجماعة على رئيسي في العاصمة غداً، فيما سيتم الدفن في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، في ضريح الإمام الشيعي الثامن يوم الخميس-الجمعة.

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BBC
ابراهيم رئيسي مدينة قُم الشمالية حسين أمير عبد اللهيان إيران
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