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دول الخليج تؤكد تضامنها مع حكومة وشعب إيران في هذه الظروف العصيبة

04:49 م الثلاثاء 21 مايو 2024

دول مجلس التعاون الخليجي

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الرياض - (د ب أ)

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء تضامنها مع حكومة وشعب إيران في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد خاصة مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، ومرافقيه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي قدم اليوم، واجب العزاء، لسفير طهران لدى السعودية الدكتور علي رضا عنايتي، وذلك خلال زيارته لمقر السفارة بالرياض.

وأكد الأمين العام خلال تقديمه لواجب العزاء "على تضامن ووقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب إيران في هذه الظروف العصيبة"، مجدداً "لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل".

وبالإضافة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي قتل أيضا في الحادث وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحمد الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي، حاكم أذربيجان الشرقية، ومهدي موسوي، قائد وحدة الحماية الرئاسية، وأربعة أشخاص آخرين.

دول مجلس التعاون الخليجي إيران إبراهيم رئيسي وفاة إبراهيم رئيسي
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