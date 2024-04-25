خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين.. الشرطة الفرنسية تخلي موقعًا جامعيًا في باريس

باريس - (ا ف ب)

تدخلت الشرطة ليل الأربعاء الخميس في مدرج لجامعة ساينس بو باريس، المؤسسة المرموقة للتعليم العالي، من أجل إخلاء موقع اعتصام عشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.

وقالت إدارة المدرسة في رسالة تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منها إن "نحو ستين طالبا يشاركون في حملات لصالح القضية الفلسطينية احتلوا المدرج الموجود خارج الحرم الجامعي" مساء الأربعاء، موضحة أن "ذلك ساهم في خلق مناخ قوي من التوتر بين الطلاب والمدرسين والموظفين" في المدرسة.

وأضافت "بعد مناقشات مع إدارة معهد العلوم السياسية، وافق معظمهم على مغادرة المبنى"، لكن "مجموعة صغيرة من الطلاب رفضت ذلك، وتقرر أن تقوم الشرطة بإخلاء الموقع".

ومن جانبها، قالت الشرطة إن نحو عشر خيام نصبت في باحة هذا الحرم الجامعي. وعندما وصلت الشرطة "غادر خمسون طالبا المبنى بإرادتهم وتم إجلاء سبعين طالبا بسلام من الساعة 00,20" وغادرت الشرطة "المبنى عند الساعة 01,30 ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث"، حسب المصدر نفسه.