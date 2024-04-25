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نعم نحن عالقون.. أفيخاي أدرعي يرد على رسالة أبو عبيدة

02:40 م الخميس 25 أبريل 2024

أفيخاي أدرعي

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(مصراوي)

أثارت كلمة المتحدث العسكري باسم الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، موجة من الردود داخل الوسط الإسرائيلي، عقب حديث "الرجل الملثم" في كلمته عن فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة وتكبدها خسائر فادحة.

رد المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على كلمة أبو عبيدة، والتي لم ينكر فيها أي من كلام المتحدث العسكري، بل استخدم فيها أسلوب المهاجمة والتنديد ونسب المساوئ لخصمه.

وجاء رد أفيخاي أدرعي "نعم يا حذيفة كحلوت نحن "عالقون" في غزة من شمالها إلى جنوبها وحتى في بحرها، وداخل مراكز ثقلكم وأنفاقكم الاستراتيجية".

وتابع أدرعي في رده عبر حسابه على منصة إكس "يا من هتف بالقتل، بحق الحق أنسيت أنك ظالم؟ أعمى بصرك عن عدل الله، وظلمك يُنطق كل ناطق.. شهدنا وشهد الله على ما في قلوبكم من حقد وحسد.. فويل لكم من عذاب الله، يوم لا ينفع الندم، فكفوا عن غيّكم، ولا تمثلون البطولة يا جبناء العصر فالتاريخ لا يرحم، وسيسجل أفعالكم، ويخلد عاركم للأجيال القادمة فالنور أقوى من الظلام، والحق سيُبهر كل الأنام".

وتزعم إسرائيل أن اسم أبو عبيدة "الرجل الملثم" هو حذيفة الكحلوت، رغم عدم الكشف عن هوية الرجل حتى الآن ولا حتى اسمه.

وقال أبو عبيدة خلال كلمته التي ظهر فيها بالفيديو بعد 6 أسابيع، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع بعد 200 يومًا على الحرب تحقيق أي انتصار قائلًا "إن الجيش الإسرائيلي عالقا في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا انتصار موهون ولا تحرير لأسراه" حسب ذكره.

أفيخاي أدرعي أبو عبيدة حماس
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