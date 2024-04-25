البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا يدين استخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة بغزة

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن البرلمان الأوروبي تبنى قرارا يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو لزيادة العقوبات على طهران، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يحذر من التداعيات الخطيرة للحرب في غزة على استقرار المنطقة كلها، كما يدين استخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة في القطاع ويدعوها لاحترام القانون الدولي.

وأ:دت أن القرار يطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تعطيل أو عوائق.