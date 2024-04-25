إعلان

BBC

البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا يدين استخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة بغزة

01:16 م الخميس 25 أبريل 2024

البرلمان الأوروبي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن البرلمان الأوروبي تبنى قرارا يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو لزيادة العقوبات على طهران، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يحذر من التداعيات الخطيرة للحرب في غزة على استقرار المنطقة كلها، كما يدين استخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة في القطاع ويدعوها لاحترام القانون الدولي.

وأ:دت أن القرار يطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تعطيل أو عوائق.

البرلمان الأوروبي إسرائيل غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا تلوح باستهداف الأسلحة النووية للناتو حال نشرها في بولندا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بدءًا من هذا الموعد.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة وأمطار رعدية ورياح