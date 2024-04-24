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أبو الغيط يبحث مع رئيس مجلس النواب البحريني الأوضاع الراهنة في المنطقة

06:18 م الأربعاء 24 أبريل 2024

أحمد أبو الغيط

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القاهرة - (د ب أ)

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم حيث بحثا الأوضاع العربية الراهنة قبيل انعقاد القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين منتصف شهر آيار/مايو المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس النواب البحريني في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وفقا لما أفاد به جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية.

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، أن القمة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه حيث تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران، فضلاً عن تأزم الوضع الإنساني والسياسي والميداني في السودان، واستمرار الأزمات الضاغطة في ليبيا واليمن وسوريا.

وشدد الأمين العام على أن القمة تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة، معرباً عن ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمالها والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كافة النواحي اللوجستية والموضوعية.

أحمد أبو الغيط أمين العام جامعة الدول العربية رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم انعقاد القمة العربية بمملكة البحرين
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