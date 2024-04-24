روسيا تقلل من أهمية المساعدات الغربية الجديدة لأوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الوضع الميداني واضح للغاية ولا لبس فيه، وإن شحنات الأسلحة الجديدة إلى كييف لن تغير الديناميكيات على الجبهة.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي "الوضع في ساحة المعركة لا لبس فيه، لكننا لا نمل من تكرار أن كل هذه الدفعات الجديدة من الأسلحة، لن تغير الديناميكيات على الجبهة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول الخطط المحتملة لشن القوات المسلحة الروسية ضربات على طول طرق نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، "هذا موضوع يقع في اختصاص قواتنا المسلحة التي تقوم بعملية عسكرية خاصة، لذلك ليس من اختصاصنا هنا أن نقول أي شيء حول هذا الموضوع".

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أمس الثلاثاء، أن الوضع في ساحة المعركة ليس لصالح أوكرانيا، سواء في دونباس أو في مناطق أخرى.

وفي وقت سابق، وافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونجرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا، فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.