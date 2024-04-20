الحكومة بغزة: رواية الاحتلال حول زيادة أعداد شاحنات المساعدات للقطاع كاذبة

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، اليوم السبت، إن رواية الاحتلال الإسرائيلي حول تحسن أعداد شاحنات المساعدات وتبني الولايات المتحدة لها محض كذب وتزييف للواقع.

وأوضح الإعلام الحكومي أن مجمل ما يدخل يوميا إلى القطاع من شاحنات المساعدات بالمتوسط يتراوح بين 130 إلى 150 شاحنة فقط، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات الإجمالي منذ بداية الشهر الحالي لم يتجاوز 2800 شاحنة.

وأكد الإعلام الحكومي أن مناطق شمال غزة لا زالت تعاني أزمة حقيقية في الغذاء ونقصا واضحا في مختلف السلع التموينية، مشددا على أن الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة بشمال القطاع ومعالجة أزمة الغذاء في غزة هي فتح جميع المعابر.

سبق وأن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، إن 3000 شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات دخلت غزة في الأيام التي أعقبت مكالمته مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار بايدن إلى أن الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% عما كانت عليه لكن هذا غير كاف، مؤكدا أنه سيستمر في حث إسرائيل على زيادتها.

وفي اتصال هاتفي قبل أيام، حذر بايدن نتنياهو من أن الدعم الأمريكي لإسرائيل بات مرتبطا باتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع.