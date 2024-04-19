إعلام عبري: التفاوض بشأن الأسرى وصل لطريق مسدود

مصراوي

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب لم يبحث ملف الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة منذ 12 يوما والتفاوض وصل لطريق مسدود والحرب تراوح مكانها.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي زعم فيها أن الحركة هي من يعيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تأكيد على انحياز الإدارة الأمريكية السافر للاحتلال، وتزييف للواقع الذي يؤكد أن من يعطل مسار المفاوضات لحساباته السياسية الشخصية هو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت حماس في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الحركة انطلقت في سلوكها التفاوضي من مصلحة شعبنا الفلسطيني، وأولوية وقف العدوان الوحشي عليه، وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين، وإنهاء معاناته الإنسانية التي صنعتها آلة القتل المموّلة أمريكياً.

وتابعت حماس: "إن أرادت الإدارة الأمريكية حقاً وقف هذه المأساة، فعليها الضغط على نتنياهو، ووقف الغطاء السياسي والعسكري الأمريكي لجرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة".