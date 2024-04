الأردن يحذر من كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب

مصراوي

أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب، وقال الصفدي إن "الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية" يجب أن تنتهي.

وشدد وزير الخارجية على أن تركيز العالم يجب أن يظل منصباً على إنهاء العدوان على قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

