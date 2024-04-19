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فايننشال تايمز: إسرائيل أبلغت أمريكا بشأن الهجوم على إيران ولم تقدم تفاصيل

01:02 م الجمعة 19 أبريل 2024

إسرائيل أبلغت أمريكا بشأن الهجوم على إيران ولم تقد

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نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي قوله، "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنيتها تنفيذ ضربات في إيران مساء الخميس".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن إبلاغ تل أبيب لواشنطن بشأن الهجوم على إيران لم يتضمن تفاصيل.

وأكد أن إبلاغ تل أبيب لواشنطن عن الهجوم أوضح تجنب طهران والمناطق المجاورة.

كما نقلت فايننشال تايمز عن مصدر مطلع قوله: الهجوم على إيران أصاب هدفا عسكريا كان متورطا في القصف على إسرائيل السبت الماضي.

ولفت إلى أن إسرائيل أرادت عبر الهجوم إيصال رسالة أنها بإمكانها الوصول لأي مكان تريده في إيران.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

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