منظمة حقوقية: نحو 10% من أهالي غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا

وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو 50 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدت آثارهم تحت أنقاض المباني.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أنه أصيب نحو 100 ألف فلسطيني آخرين بجروح، غالبيتهم من المدنيين أطفالًا ونساءً، موضحا أنه فقدت آثار حوالي 3 آلاف فلسطيني بعد أن تم اعتقالهم من قطاع غزة، ولم يعرف مصيرهم بعد.

وتابع المرصد، أن تقديراتنا تظهر وجود ما لا يقل عن 51 ألف حالة وفاة منذ بدء الحرب بسبب الحصار وغياب الرعاية الطبية.

وأكمل، أن معدل الوفاة الطبيعية في قطاع غزة كان يقدر بنحو 3.5 لكل ألف نسمة وارتفع إلى معدل 22 لكل ألف نسمة خلال حملة الإبادة.