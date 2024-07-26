حزب الله يعلن استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏مستعمرة "مسكفعام"

( د ب أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏مستعمرة "مسكفعام" بالأسلحة المناسبة، ردًا على ‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وقال الحزب في بيان صحفي إن عناصره استهدفوا مبان" يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي بيانات منفصلة سابقة اليوم الجمعة، قال الحزب إن عناصره أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية، واستهدفوا المنظومة الفنية في ‏موقع "راميا " الإسرائيلي بصاروخ موجه، وتحركًا لجنود إسرائيليين داخل موقع "حدب يارون" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

كما استهدف عناصر الحزب اليوم موقعي " الرمثا" و" زبدين" الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، ومبانٍ يستخدمها جنود ‏إسرائيليون في مستعمرة "شتولا" بالأسلحة المناسبة، ومبنى يستخدمه جنود ‏إسرائيليون في مستعمرة " أفيفيم " بالأسلحة المناسبة، وتجهيزات وتموضعات الجنود في موقع "الراهب" بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم اثنين من عناصرها من بلدة "مركبا "في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 409 أشخاص.

وشهد مساء اليوم، تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصفٌ الفوسفوري الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "راشيا الفخار" في جنوب لبنان. وسقطت 4 قذائف مدفعية إسرائيلية في محيط "بركة النقار" جنوبي بلدة "شبعا" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية قبل ظهر اليوم استهدفت بلدة "مركبا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".