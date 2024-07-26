الأونروا: لم يعد هناك مكان آمن للنازحين في قطاع غزة

وكالات



قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسرًا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.



وأشارت الوكالة إلى أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.



وأكدت الأونروا أن كل تلك الأماكن ليست آمنة ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه.



وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه "تم اكتشاف 6 عينات من شلل الأطفال، من النوع الثاني، في أجزاء من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "هذا تطور خطير آخر في رحلة البؤس التي لا تنتهي".



ويظهر شلل الأطفال بسبب انهيار النظام الصحي، ونقص المياه النظيفة ومواد النظافة، والملاجئ المكتظة والصرف الصحي السيئ للغاية.



وجراء الحرب التي بدأت منذ نحو 10 أشهر، انخفض التطعيم بين الأطفال من مستويات شبه عالمية إلى ما يزيد على 85% لأن الناس كانوا يتنقلون باستمرار، ويهربون من مناطق القتال، بحثًا عن الأمان.



ويمكن السيطرة على انتشار شلل الأطفال في غزة وخارجها من خلال حملات التطعيم للوصول إلى كل طفل أينما كان، فوقف إطلاق النار بالإضافة إلى زيادة تدفق اللقاحات سيسمح بذلك.



ومن ناحية أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، "إنه اضطر لتقليل الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد".



وأشار البرنامج في منشور على منصة إكس "مخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية في وسط وجنوب قطاع غزة محدودة للغاية ولا تدخل أي إمدادات تجارية تقريبًا".





