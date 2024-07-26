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زيلينسكي: نواجه وضعا صعبا على الواجهة الشرقية

11:44 م الجمعة 26 يوليه 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه ضغوطًا شديدة في شرق البلاد.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو الذي وجهه العسكري إلى الأمة، إن القيادة حلت الوضع حول بوكروفسك في منطقة دونيتسك تحليلا دقيقا بشكل خاص.

وأوضح زيلينسكي أن "هذه المنطقة لا تزال محورًا روسيًا"، مضيفًا أنه يتعين عليه عمل كل شيء لدعم المواقع الدفاعية الأوكرانية في تلك المنطقة.

لأن الزعيم الأوكراني "تقديره الخاص" لجميع الوحدات التي تشاركت في الالتزامات الروسية والخدمات يستحقها، دون تحديد للوحدات الاجتماعية بالاسم.

فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا
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