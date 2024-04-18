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حزب الله يقصف فريقا فنيا للاحتلال أثناء صيانته تجهيزات تجسسية

11:25 م الخميس 18 أبريل 2024

حزب الله اللبناني

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قال حزب الله اللبناني إنه قصف بالمدفعية فريقا فنيا للاحتلال الإسرائيلي أثناء صيانته التجهيزات التجسسية في ثكنة راميم، وحقق إصابات مؤكدة.

كان حزب الله أعلن اليوم الخميس مقتل اثنين من عناصره في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، غداة هجوم شنه الحزب على موقع عسكري إسرائيلي وأدى إلى إصابة 14 جنديا إسرائيليا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر. والأربعاء، تبنى الحزب لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ هجمات أقر الجانب الإسرائيلي بأنها أوقعت جرحى في صفوفه.

وسجلت ضربات حزب الله في الأيام الأخيرة استخداما متزايدا للطائرات المسيرة التي تحمل متفجرات، فيما زادت وتيرة القصف الإسرائيلي في لبنان في الأسابيع الأخيرة.

وقال حزب الله الخميس في بيان إن اثنين من مقاتليه "استشهدا على طريق القدس" وهي عبارة يستخدمها لنعي عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة.

حزب الله اللبناني قصف بالمدفعية فريقا فنيا للاحتلال غارات إسرائيلية تجهيزات تجسسية
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