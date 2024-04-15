مسؤول أمريكي يكشف خسائر القواعد الإسرائيلية من الهجوم الإيراني

(مصراوي)

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، عن الخسائر التي أصابت القواعد العسكرية الإسرائيلية خلال الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل السبت الماضي، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "إيه بي سي" الأمريكية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول رفيع المستوى الذي لم تذكر اسمه، قوله إن 9 صواريخ إيرانية تمكنت من إصابة قاعدتين إسرائيليتين خلال الهجوم الذي استهدف النقب جنوبي إسرائيل.

وأضاف المسؤول، أن من بين الـ9 صواريخ أصابت 5 منها قاعدة نيفاتيم العسكرية وهو ما أدى لتضرر طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج والعديد من مرافق التخزين.

وقال المسؤول، إن الأضرار ليست ضئيلة كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنها أقل مما خططت إيران للقيام به خلال هجماتها.

وخلال أول هجوم مباشر تقوم به إيران على إسرائيل، قالت طهران إنها استهدفت قاعدة نيفاتيم التي تضم مخازن طائرات "إف-35" والتي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو ما ردت عليه إيران بعملية "الوعد الحق" والتي أطلقت خلالها 350 مسيرة وصواريخ كروز وباليستية.

وأفادت إيران أن هجومها نجح في تحقيق نصف أهدافه، بينما قالت إسرائيل إنه من إجمالي 110 صاروخ باليستي أطلقتهم إيران لم يتمكن إلا 7 فقط اختراق الأجواء الإسرائيلية.

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