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BBC

وزير إسرائيلي: نتعامل مع النازيين بغزة والضفة الغربية

08:20 م السبت 13 أبريل 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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مصراوي
قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن "نتعامل مع النازيين بغزة والضفة الغربية وكلما أسرعنا في إدراك ذلك أدركنا طريقة التعامل مع العدو بقوة أكبر".
وأكد سموتريتش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ملتزمة بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق إسرائيل.
واندلعت قبل يومين اشتباكات وأعمال عنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، في أعقاب اختفاء فتى إسرائيلي يبلغ 14 عاما، واشتدت بعدما عُثر على جثته.

بتسلئيل سموتريتش الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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رمضانك مصراوي

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