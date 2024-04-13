وزير إسرائيلي: نتعامل مع النازيين بغزة والضفة الغربية

مصراوي

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن "نتعامل مع النازيين بغزة والضفة الغربية وكلما أسرعنا في إدراك ذلك أدركنا طريقة التعامل مع العدو بقوة أكبر".

وأكد سموتريتش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ملتزمة بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق إسرائيل.

واندلعت قبل يومين اشتباكات وأعمال عنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، في أعقاب اختفاء فتى إسرائيلي يبلغ 14 عاما، واشتدت بعدما عُثر على جثته.