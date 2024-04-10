فيديو لفتاة و3 شبان في سيارة بالسعودية يثير تفاعلاً وأجهزة الأمن تلقي القبض عليهم

وكالات

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فتاة مع 3 شباب داخل سيارة وارتكاب مخالفة "التفحيط" حالة من الجدل والتفاعل.

وألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، القبض على 3 أشخاص ظهروا في المحتوى المرئي مع الفتاة، بتهمة ارتكاب مخالفة التفحيط.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بالسعودية، أنه إشارةً إلى المحتوى المرئي المتداول لفتاة مع 3 أشخاص في مركبة، وارتكاب مخالفة التفحيط؛ تم القبض عليهم، وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

🎥 | شرطة منطقة حائل تقبض على (3) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي مع فتاة وارتكاب مخالفة التفحيط. pic.twitter.com/QhxdK3WJA2 — الأمن العام (@security_gov) April 9, 2024

وأعاد حساب "الأمن العام" نشر مقطع الفيديو، بعد تشويش صور الفتاة والشبان الثلاثة.