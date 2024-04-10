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BBC

فيديو لفتاة و3 شبان في سيارة بالسعودية يثير تفاعلاً وأجهزة الأمن تلقي القبض عليهم

01:36 م الأربعاء 10 أبريل 2024

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وكالات

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فتاة مع 3 شباب داخل سيارة وارتكاب مخالفة "التفحيط" حالة من الجدل والتفاعل.

وألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، القبض على 3 أشخاص ظهروا في المحتوى المرئي مع الفتاة، بتهمة ارتكاب مخالفة التفحيط.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بالسعودية، أنه إشارةً إلى المحتوى المرئي المتداول لفتاة مع 3 أشخاص في مركبة، وارتكاب مخالفة التفحيط؛ تم القبض عليهم، وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأعاد حساب "الأمن العام" نشر مقطع الفيديو، بعد تشويش صور الفتاة والشبان الثلاثة.

السعودية مواقع التواصل الاجتماعي سيارة

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