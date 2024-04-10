البرلمان الأوروبي يعتزم التصويت على تشديد قواعد الهجرة واللجوء

بروكسل - (د ب ا)

يعتزم البرلمان الأوروبي التصويت اليوم الأربعاء على حزمة من القواعد الأكثر صرامة المتعلقة باللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أعوام من الخلاف الداخلي.

ويشار إلى أن هذه الإجراءات تستند على نظام تضامني إلزامي، حيث يتعين على جميع الدول الأوروبية تحمل شكلا ما من أشكال المسؤولية المتعلقة بإدارة طلبات اللجوء.

وفي حال لم ترغب دولة أوروبية في قبول الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للجوء، فإنه يتعين على هذه الدولة أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق دعم.

كما أن الدول الأوروبية التي تسجل ارتفاعا كبيرا في طلبات اللجوء ربما تطالب بتوزيع طالبي اللجوء في دول أخرى.

ويتضمن الجزء الأكثر إثارة للجدل في حزمة الإجراءات إقامة منشآت على الحدود في الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة طالبي اللجوء غير الملائمين فورا.

وانتقدت منظمات غير حكومية الحزمة لتقويضها حقوق الانسان، بالإضافة إلى أن الخوف من أن المنشآت على الحدود ربما ترسخ للاحتجاز الممنهج.

ويأتي التصويت في ظل ارتفاع طلبات اللجوء بالاتحاد الأوروبي. ويذكر أنه خلال عام 2023، وصلت طلبات اللجوء إلى أعلى معدل منذ سبعة أعوام بلغ 14ر1 مليون طلب، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.