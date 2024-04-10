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جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالحرمين الشريفين

10:31 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

الحرمين الشريفين

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أ ش أ

أدى جموع المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن المستشار بالديوان الملكي السعودي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أم المصلين وأوصاهم بتقوى الله عز وجل.

فيما أم إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي المصلين في المسجد النبوي وتحدث عن فضل يوم العيد والدين الإسلامي، موصيا المسلمين بتقوى الله عز وجل.

الحرمين الشريفين المصلين الدكتور أحمد بن علي الحذيفي

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