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مسؤول أوروبي: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد

06:09 م الأحد 28 أبريل 2024

جوزيب بوريل

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(مصراوي)

قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن بوادر الحرب العالمية عادت من جديد إلى المنطقة، داعيًا لعدم فتح ما أسماه بـ "صندوق الحرب" مرة أخرى.

وصرح بوريل، أن المواجهة باتت احتمالا واقعيًا جراء التوترات التي تشهدها المنطقة بين الشرق والغرب.

وفي وقت سابق التقى بوريل وزير الخارجية سامح شكري على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي تحذيرات بوريل، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة بين بولندا عضو الناتو وروسيا في غضون تلويح بولندا بنشر الأسلحة النووية على أراضيها عقب نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي جارتها بيلاروسيا.

وردت موسكو بالتهديد بضرب الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي بولندا حال تم نشرها.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي الحرب العالمية سامح شكري المنتدى الاقتصادي العالمي الأسلحة النووية الأمريكية
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