رئيس بلدية إسطنبول: حققنا الفوز في انتخابات رئاسة المدينة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن رئيس بلدية مدينة إسطنبول التركية إمام أوغلو، اليوم الأحد، إن "حققنا الفوز في انتخابات رئاسة بلدية المدينة".

وأظهرت نتائج غير رسمية نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يتجه نحو مواجهة هزيمة في جميع المراكز الحضرية الخمس الكبرى، بما فيها أكبر مدينتين إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وفي إسطنبول، حصل رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري العلماني على نحو 50% من الأصوات، بعد فرز ما يقرب من نصف الأصوات.

وحصل منافسه مراد كوروم من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه أردوغان، على 41.2% من الأصوات، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

أشارت النتائج الأولية إلى ابتعاد الناخبين على مستوى البلاد عن حزب العدالة والتنمية مقارنة بانتخابات بلدية عام 2019.

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية الأولية في وقت لاحق هذا المساء.