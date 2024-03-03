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BBC

نائبة الرئيس الأمريكي: من كانوا يبحثون عن مساعدات بغزة قوبلوا بالأعيرة النارية والفوضى

11:24 م الأحد 03 مارس 2024

كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي

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مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، قولها إن ما يحدث يوميا في غزة مدمر والكثير من الفلسطينيين الأبرياء استشهدوا.

وأكدت هاريس أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن يجب أن تبذل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المزيد لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة وليس هناك أعذار.

وشددت هاريس على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في غزة على الفور، موضحة أن وقف إطلاق النار بالقطاع لمدة 6 أسابيع سيسمح بالإفراج عن الأسرى وإدخال كمية كبيرة من المساعدات.

ولفتت هاريس إلى أن الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى، منوّهة إلى أن هناك اتفاق على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه.

كاميلا هاريس غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة

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